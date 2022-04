DJ MARKET TALK: Resultado das eleições em França é reconfortante para os mercados

(DJ Bolsa)-- A vitória clara de Emmanuel Macron nas presidenciais francesas deve reassegurar os mercados que a dinâmica na Europa se vai manter, diz Frédéric Leroux, da comissão de estratégia da Carmignac, numa nota. "O aspeto negativo destas eleições para os mercados pode ser uma decisão célere sobre o embargo ao petróleo da Rússia, o que pode exacerbar a inflação e o abrandamento econó... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

