DJ MARKET TALK: Resultado disputado nos EUA pode levar a fuga ao risco

(DJ Bolsa)-- Se as eleições nos EUA terminarem com um resultado muito disputado, "pode haver uma fuga temporária para os ativos de refúgio", disse Florian Spaete, analista da Generali Investments. "No entanto, duvidamos que isso vá durar", acrescentou. A certa altura, será anunciado um vencedor, retirando a incerteza política, disse Spaete. O deficit dos EUA vai continuar elevado em qualquer dos casos e isso,...

