DJ MARKET TALK: Resultado do teste de stress traz alívio aos bancos britânicos

(DJ Bolsa)-- Os resultados do teste de stress do Banco de Inglaterra, ou BOE, mostraram a resiliência do setor bancário do Reino Unido e devem ser boas notícias para o Lloyds Banking Group e NatWest, diz Michael Hewson, da CMC Markets UK, num comentário sobre o mercado. As ações de ambos os bancos -- que estão especialmente expostos a fatores domésticos depois de terem reduzido as suas divisões de banca de investimento ...