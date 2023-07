DJ MARKET TALK: Resultados acima das previsões do NatWest foram de fraca qualidade

(DJ Bolsa)-- A margem do segundo trimestre do NatWest dececionou e os resultados acima das previsões foram de uma qualidade relativamente baixa, visto terem sido motivados pelas melhores imparidades e outros itens que animaram os lucros, diz a Shore Capital numa nota. As previsões para o ano do banco britânico ficaram praticamente inalteradas, mas as projeções poderão descer um pouco em resposta às expectativas reduzidas da margem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.