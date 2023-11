DJ MARKET TALK: Resultados da Allianz no 3T foram reconfortantes - Citi

(DJ Bolsa)-- O lucro operacional da Allianz caiu 15% devido ao elevado número de seguros acionados devido a catástrofes naturais na unidade de seguros de propriedades, que ficou acima do esperado, diz James Shuck, analista do Citi, numa nota de research. Ainda assim, o lucro operacional ficou 8% acima do consenso do mercado e reflete um desempenho robusto do desempenho da seguradora alemã no trimestre. Os resultados foram limpos, devem dar suporte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.