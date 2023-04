DJ MARKET TALK: Resultados da BMW no primeiro trimestre devem ser fortes

(DJ Bolsa)-- Os resultados do primeiro trimestre da BMW devem ser fortes o suficiente para desencadear revisões em alta às estimativas de consenso, dizem analistas da Stifel numa nota de research. Os analistas colocam a margem da fabricante alemã em 10,9% no trimestre, acima das previsões de consenso de 10,2% e acima da projeção da BMW para o total do ano de 8% a 10%. "Esperamos um primeiro trimestre muito forte da BMW", diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.