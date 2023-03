DJ MARKET TALK: Resultados da BMW são razão para otimismo não excitação

(DJ Bolsa)-- Os resultados da BMW são razão para otimismo, mas não para excitação, diz a Berenberg numa nota de research. Os analistas gostam do grande livro de encomendas da empresa, que dizem poder aliviar os riscos da procura no primeiro semestre. "Mas o abrandamento da chegada de encomendas em partes da Europa -- e as pressões dos custos -- fazem com que a tendência ascendente significativa seja difícil, na nossa perspetiva"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.