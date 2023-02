DJ MARKET TALK: Resultados da Carrefour são impressionantes - Jefferies

(DJ Bolsa)-- O free cash flow da Carrefour em 2022 foi impressionante e o preço das ações parece divergir do ganho de quota de mercado da empresa francesa, dizem os analistas do Jefferies numa nota, aumentando o preço-alvo das ações para EUR21 face a EUR19. A Carrefour teve um FCF em 2022 de EUR1,26 mil milhões, superando a ambição de EUR1 mil milhões, apesar de um impacto com a integração da cadeia BIG ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.