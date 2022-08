DJ MARKET TALK: Resultados da Glencore devem ser recebidos positivamente - RBC

(DJ Bolsa)-- A Glencore reportou um Ebitda de $18,9 mil milhões para o primeiro semestre, batendo o consenso do mercado de $18,4 mil milhões a um melhor desempenho do marketing, diz Tyler Broda, do RBC numa nota. O dividendo e o retorno de capitais ficaram dentro do intervalo do consenso e serão vistos como um sinal de alívio do mercado, diz. Além disso, a orientação dos custos parecem muito fraca, mas, excluindo os pagamentos mais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

