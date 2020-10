DJ MARKET TALK: Resultados da IAG penalizados pelas restrições nacionais

(DJ Bolsa)-- A IAG disse que os resultados do terceiro trimestre foram atingidos não apenas pelos efeitos da pandemia do coronavírus, mas também exacerbados pelas restrições governamentais. O grupo de companhias aéreas pediu aos governos que promovessem testes à Covid-19 antes do embarque dos voos, com opção de testes pós-voo, para libertar as pessoas da necessidade de quarentena ao chegar de países de alto risco.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

