DJ MARKET TALK: Resultados da Iberdrola devem ficar em linha com previsões

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola deve reportar resultados do primeiro semestre em linha com as expectativas e reiterar as previsões para o total do ano, referem analistas da RBC Capital Markets numa nota de research. De acordo com o banco, a energética espanhola deve apresentar um EBITDA de EUR7,4 mil milhões e um lucro líquido de EUR2,5 mil milhões no semestre, em linha com o consenso da Bloomberg. Os analistas esperam que as alterações ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.