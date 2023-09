DJ MARKET TALK: Resultados da Inditex podem não ser suficientes para as ações

(DJ Bolsa)-- Os resultados do segundo trimestre da Inditex confirmam os ganhos de quota de mercado orgânicos, mas isto já pode ter sido antecipado pelo mercado tendo em conta o forte desempenho das ações este ano, dizem os analistas do Jefferies, numa nota. A empresa espanhola disse que as vendas online e em loja ajustadas aos efeitos cambiais entre 1 de agosto e 11 de setembro subiram 14% depois de terem disparado 17% no câmbio constante ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.