DJ MARKET TALK: Resultados da Stellantis em linha ou acima do esperado

(DJ Bolsa)-- As entregas e receitas da Stellantis no primeiro trimestre ficaram em linha ou acima das expectativas, refere a Jefferies, depois de a empresa ter reportado resultados pela primeira vez depois da fusão. As receitas da Stellantis foram de EUR34,3 mil milhões, ou EUR37,0 mil milhões numa base pró-forma. Isto compara com estimativas de consenso entre EUR35 mil milhões e EUR36 mil milhões, refere a firma. As perdas de produç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone