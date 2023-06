DJ MARKET TALK: Resultados da Tesco podem levar a revisões em alta das previsões

(DJ Bolsa)-- Os resultados do primeiro trimestre da Tesco foram robustos e devem levar a revisões em alta do consenso, refere o Jefferies numa nota, depois de a retalhista alimentar do Reino Unido ter registado um crescimento das vendas nas 13 semanas até 27 de maio e reiterado as previsões anuais. "Num momento em que os investidores poderão estar um pouco preocupados com a correlação entre a avaliação historicamente positiva ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.