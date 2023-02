DJ MARKET TALK: Resultados da Unilever ficaram ligeiramente acima das visões do mercado

(DJ Bolsa)-- A Unilever registou um conjunto sólido de resultados, com o crescimento das vendas subjacente do quarto trimestre de 9,2% a ser um pouco melhor do que o consenso do mercado, diz a RBC Capital Markets. O outlook das vendas da retalhista para 2023 é potencialmente um pouco melhor do que as expectativas do mercado de 4,3%, mas há uma sugestão de que o crescimento da margem pode ser mais baixo do que o consenso de 40 pontos base, disseram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.