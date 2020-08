DJ MARKET TALK: Resultados da Vivendi são razoáveis mas não mudam muito

(DJ Bolsa)-- Os resultados do primeiro semestre da Vivendi foram positivos, mas não mudam completamente o cenário, diz o Citi. A decisão da empresa de media francesa de acumular uma posição de mais de 20% no grupo de media Lagardère parece trazer uma maior exposição a publicações, retalho e deve pesar na confiança, diz o Citi. Contudo, as receitas do 1S da Vivendi de EUR7,58 mil milhões ficaram acima das estimativas do Citi de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

