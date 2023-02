DJ MARKET TALK: Resultados da Vodafone mostram desempenho dececionante em Espanha

DJ Bolsa)-- Os resultados do terceiro trimestre da Vodafone mostraram uma grande deceção em Espanha e nenhuma atualização estratégica significativa, dizem os analistas do Jefferies Jerry Dellis e Yi Hsin Yeoh, numa nota de research. A deterioração do desempenho em Espanha da telecom britânica é um aviso do panorama competitivo do mercado, com cinco rivais mainstream e um conjunto de rivais grossistas, dizem. O comunicado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.