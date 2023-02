DJ MARKET TALK: Resultados de 2022 da Iberdrola parecem positivos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola reportou um conjunto de resultados positivo para 2022, apesar de um ano difícil em Espanha, diz Fernando Garcia, da RBC Capital Markets, numa nota, acrescentando que espera que a energia hídrica recupere em 2023. O Ebitda da empresa espanhola de EUR13,22 mil milhões e o lucro líquido de EUR4,34 mil milhões ficaram acima do consenso da Bloomberg de EUR12,92 mil milhões e EUR4,13 mil milhões, respetivamente.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.