DJ MARKET TALK: Resultados dececionantes da AstraZeneca são sinal negativo

(DJ Bolsa)-- A fraca leitura trimestral da AstraZeneca falhou nas áreas que importavam, diz o analista do Deutsche Bank Research Emmanuel Papadakis, numa nota de research aos clientes. A farmacêutica reportou resultados do quarto trimestre que refletem um final de 2023 amplamente dececionante. "Provavelmente manteríamos a nossa posição se não fosse o dividendo, mas consideramos a sinalização altamente negativa e num contexto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.