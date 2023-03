DJ MARKET TALK: Resultados do 1T da H&M superam perspectivas e sentimento melhora

(DJ Bolsa)-- O sentimento em relação à H&M tem melhorado, com as ações a subirem 9% no total do ano, mesmo antes dos lucros do primeiro trimestre, disseram os analistas do UBS Sreedhar Mahamkali e Yashraj Rajani. O Ebit reportado no primeiro trimestre da H&M ficou significativamente acima do consenso, a margem bruta superou as perspetivas e o lucro antes dos impostos também foi um resultado significativo, disseram. Prevê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.