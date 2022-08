DJ MARKET TALK: Resultados do 3T da Siemens forma positivos

(DJ Bolsa)--A Siemens registou um trimestre forte ao nível de encomendas, lucros ajustados excluindo os efeitos da Rússia e cash flow no terceiro trimestre do ano fiscal, disseram analistas da RBC Capital Markets numa nota de research. "Operacionalmente, vemos os resultados de hoje como positivos", disseram. Nas principais unidades da empresa industrial alemã, o impulso das encomendas continuou forte no trimestre, disseram os analistas. Entretanto,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone