DJ MARKET TALK: Resultados do BBVA no terceiro trimestre impulsionados por México

(DJ Bolsa)-- Embora a hiperinflação na Argentina e Turquia tenha ensombrado o ímpeto bem-sucedido do BBVA, os lucros no México foram um fator positivo, referem analistas do Jefferies numa nota. O lucro líquido do banco espanhol de EUR1,84 mil milhões ficou 19% acima do consenso, impulsionado pela subida da margem financeira. A Turquia e a Argentina representaram cerca de 45% do aumento da margem financeira no terceiro trimestre, mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.