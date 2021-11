DJ MARKET TALK: Resultados do Commerzbank no terceiro trimestre superam previsões

(DJ Bolsa)-- Os resultados do terceiro trimestre do Commerzbank não foram perfeitos, dizem analistas do UBS, numa altura em que as ações do banco alemão sobem devido aos resultados. Os lucros do banco superaram o consenso principalmente graças às provisões, que foram mais reduzidas do que o antecipado, e as projeções financeiras para o ano foram melhoradas, nota o UBS. No entanto, as receitas subjacentes do Commerzbank ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

