DJ MARKET TALK: Resultados do terceiro trimestre da Bayer devem animar consenso

(DJ Bolsa)-- Os resultados do terceiro trimestre da Bayer foram sólidos, com tanto os lucros como as vendas a baterem o consenso, diz o UBS. Ao nível das divisões, as vendas de fármacos, saúde do consumidor e agricultura ligada à ciência de sementes ficaram acima do consenso, mas o Ebitda da divisão farmacêutica ficou aquém devido às despesas relacionadas com lançamentos e investigação & desenvolvimento,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone