DJ MARKET TALK: Resultados do terceiro trimestre do CaixaBank são positivos - Citi

(DJ Bolsa)-- Os resultados do terceiro trimestre do CaixaBank deverão provocar uma reação positiva no mercado, seguindo a orientação atualizada para a margem financeira, afirmam analistas do Citi. O banco espanhol disse que prevê agora receitas com a margem financeira de mais de EUR10 mil milhões em 2023 e estáveis em relação ao ano anterior em 2024. O lucro líquido trimestral aumentou 19% em termos homó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.