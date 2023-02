DJ MARKET TALK: Resultados do upstream da Eni dececionam - RBC

(DJ Bolsa)-- Os resultados subjacentes da Eni no segmento upstream ficaram abaixo das estimativas, diz Biraj Borkhataria, da RBC Capital Markets, numa nota de research. A petrolífera italiana reportou resultados antes de juros e impostos no segmento de exploração e produção de EUR2,89 mil milhões no quarto trimestre, abaixo das expectativas do consenso de EUR3,28 mil milhões. A produção do total do ano foi de 1,61 milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.