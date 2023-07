DJ MARKET TALK: Resultados dos bancos franceses não devem ser grandes catalisadores

(DJ Bolsa)-- Os resultados do segundo trimestre não devem ser catalisadores significativos para o BNP Paribas, Société Générale e Crédit Agricole, dizem a analista Flora Bocahut e o associado Theo Massing, do Jefferies, numa nota de research, acrescentado que o trimestre deve ser difícil para os bancos franceses. O ímpeto das receitas está a abrandar e deve ser fraco na banca de retalho e nas finanças de consumo, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.