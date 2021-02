DJ MARKET TALK: Resultados dos Lloyds mostram bom legado de Horta Osório

(DJ Bolsa)-- Os resultados do Lloyds para o quarto trimestre de 2020 parecem revelar a boa herança deixada pelo CEO demissionário, António Horta Osório, disse Michael Hewson, analista-chefe de mercados da CMC Markets UK. Hewson observa a retoma dos dividendos do banco, bem como imparidades e uma queda de lucro antes de impostos menos pronunciadas do que o esperado, e acrescenta que, salvo qualquer contratempo, o Lloyds parece bem preparado para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

