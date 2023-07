DJ MARKET TALK: Resultados excelentes do 2T da Unilever mostram sinais de progresso

(DJ Bolsa)-- Os resultados do segundo trimestre da Unilever representam uma despedida excelente para o agora antigo CEO Alan Jope, com as vendas, lucro operacional e lucro por ação todos confortavelmente acima do consenso de expectativas compilado pela empresa, diz o RBC. O marketing da empresa aumentou enquanto percentagem das vendas e a empresa está a mostrar sinais de progresso tendo em conta a sua reorganização, dizem os analistas do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.