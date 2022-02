DJ MARKET TALK: Resultados, outlook da Roche parecem um pouco dececionantes

(DJ Bolsa)-- As vendas de 2021 da Roche foram um pouco melhor do que o esperado, mas falhou as previsões do consenso para o lucro e o outlook foi um pouco dececionante, dizem analistas do Jefferies. As vendas da farmacêutica foram de CHF62,8 mil milhões, acima dos CHF62,15 mil milhões do consenso, mas os lucros por ação foram 3% mais baixos do que o esperado devido às margens mais frágeis, diz o Jefferies. Olhando para o futuro,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

