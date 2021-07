DJ MARKET TALK: Resultados preliminares da Volkswagen acima das expectativas

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen passou a um lucro operacional na primeira metade do ano segundo os dados preliminares, com o lucro operacional do segundo trimestre muito acima das expectativas, diz o Citi. O lucro operacional preliminar do primeiro semestre da fabricante de carros alemã de cerca de EUR11 mil milhões implica um lucro operacional do segundo trimestre de cerca de EUR6 mil milhões, superando a estimativa do Citi de EUR3,9 mil milhões e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

