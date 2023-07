DJ MARKET TALK: Resultados semestrais da Carrefour devem ser penalizados pelo Brasil

(DJ Bolsa)-- Apesar de uma forte execução em França e na restante Europa, a Carrefour deve reportar uma queda dos lucros do primeiro semestre devido a uma descida na América Latina, particularmente no Brasil, escrevem analistas do UBS numa nota de research. No Brasil, a retalhista alimentar francesa enfrentou um abrandamento das vendas e uma subida dos custos de financiamento nos primeiros seis meses, o que poderá prolongar-se para o segundo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.