DJ MARKET TALK: Resultados trimestrais da Eni não devem surpreender - RBC

(DJ Bolsa)-- A Eni não deve dar atualizações significativas sobre a estratégia ou retornos aos acionistas durante os resultados do terceiro trimestre, mas uma recente onda de aquisições no setor da energia pode levantar algumas dúvidas sobre os planos da empresa para o upstream, dizem analistas do RBC Capital Markets, numa nota. O banco prevê um lucro líquido ajustado de EUR1,85 mil milhões no trimestre, 14% acima ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.