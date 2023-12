DJ MARKET TALK: Retalhistas europeias enfrentam 2024 difícil

(DJ Bolsa)-- O setor do retalho europeu deverá ter um ano difícil em 2024, com um crescimento do PIB global previsto para cerca de 2,5%, pressão das taxas de juro sobre o consumo e o emprego e incerteza contínua na frente geopolítica, escreve Adam Cochrane, analista do Deutsche Bank. O setor beneficiou em 2023 de uma inversão do fraco período de 2022, mas existe agora o risco de um impacto deflacionista nas receitas, ao mesmo tempo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.