DJ MARKET TALK: Retalho da Zona Euro com pouca perspetiva de recuperação

(DJ Bolsa)-- As perspetivas para as vendas a retalho da Zona Euro continuam sombrias, diz Pollyanna Hall, da Capital Economics, depois da queda das vendas em setembro. A descida foi menos acentuada do que no mês anterior, mas colocou o total do terceiro trimestre numa queda de 0,5%, continuando a tendência fraca deste ano, diz Hall numa nota. "Isto é um sinal de que a restrição da política monetária está a pesar na economia ...