DJ MARKET TALK: Retalho da Zona Euro continua a sentir força da inflação elevada

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro de abril pareceram mais fracas que o esperado, mas tendo em conta a revisão em alta significativa das quedas de março e fevereiro, o relatório foi razoável, refere a economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, Melanie Debono, numa nota. Ainda assim, se em maio e junho o nível se mantiver, as vendas em volume do segundo trimestre terão caído 0,4%, face a uma descida ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.