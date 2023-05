DJ MARKET TALK: Retalho da Zona Euro dececionou em março

(DJ Bolsa)-- O retalho da Zona Euro contribuiu mais uma vez negativamente para o crescimento do PIB no primeiro trimestre, com as vendas a caírem 1,2% em março, disse o economista do ING para a Zona Euro Bert Colijn. As vendas ainda podem ser moderadas no segundo trimestre, já que os salários reais continuam a cair na Zona Euro e, com isso, há perda de poder de compra do consumidor, disse Colijn. O retalho também está a mostrar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.