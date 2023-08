DJ MARKET TALK: Retalho da Zona Euro deve abrandar com impacto das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho devem continuar a cair na Zona Euro nos próximos meses à medida que começa a sentir-se o impacto da subida das taxas de juro, refere a economista Franziska Palmas, da Capital Economics, numa nota. As vendas desceram 0,3% em junho, embora este número compare com uma leitura revista em alta em maio. As vendas estabilizaram no segundo trimestre como um todo, nota Palmas, e os números nacionais do PIB sugerem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.