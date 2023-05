DJ MARKET TALK: Retalho da Zona Euro deve recuperar no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- O aumento contínuo da confiança do consumidor e a provável queda da inflação significam que os volumes de vendas a retalho da Zona Euro terão um desempenho melhor no segundo trimestre, depois de terem caído 1,6% no mês de março, disse Melanie Debono, economista da Pantheon Macroeconomics para a Europa. Mas a recuperação será limitada, já que os valores das vendas da Zona Euro també... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.