DJ MARKET TALK: Retalho da Zona Euro sugere queda do consumo privado

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro, que estagnaram em maio, apontam para uma contração do consumo privado no segundo trimestre, diz Adrian Prettejohn, economista da Capital Economics para a Europa, numa nota. Se as vendas a retalho permanecerem estáveis em junho, terão caído 0,3% no 2T face ao 1T e a menor confiança do consumidor e subidas das taxas de juro sugerem que o consumo deve cair mais nos próximos trimestres,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.