DJ MARKET TALK: Retalho do Reino Unido deve receber impulso no futuro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho podem continuar a beneficiar com o poder de compra no novo ano, escreve Gabriella Dickens, economista da Pantheon Macroeconomics, numa nota. As vendas cresceram mais que o esperado em novembro e ficaram acima do previsto inicialmente em outubro, de acordo com os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta sexta-feira. Com a inflação a abrandar notoriamente, os salários devem facilmente superar os aumentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.