DJ MARKET TALK: Retalho do Reino Unido gera espetro de recessão no inverno

(DJ Bolsa)-- Os dados das vendas a retalho do Reino Unido, que mostraram uma queda dos volumes de 3,2% em cadeia em dezembro, geram a perspetiva de uma recessão no inverno, diz a economista Investec Sandra Horsfield numa nota. Excluindo o período da pandemia, a última vez que se registou uma queda tão acentuada foi em junho de 2008, durante a crise financeira, diz. A queda das vendas a retalho podem ter retirado 0,04% ao produto interno bruto ...