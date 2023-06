DJ MARKET TALK: Retalho do Reino Unido mostra resiliência da economia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A recuperação das vendas a retalho do Reino Unido sugere que a recente resiliência da atividade económica ainda não se dissipou, ainda que seja demasiado cedo para concluir que a melhoria será sustentada, disse a vice-economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, Ruth Gregory, numa nota. Parte da subida das vendas a retalho deveu-se ao clima mais quente, mas os grandes armazéns também registaram uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.