DJ MARKET TALK: Retalho do Reino Unido pode recuperar rapidamente

(DJ Bolsa)-- O retalho do Reino Unido pode recuperar no primeiro trimestre de 2024, diz o economista do ING James Smith numa nota, depois de dados terem mostrado que as vendas a retalho caíram mais que o esperado. "O setor do retalho do Reino Unido parece ter tido um final de 2023 difícil", com quedas generalizadas que não são totalmente explicadas pelo clima adverso e uma mudança do consumo para a Black Friday em novembro, diz ...