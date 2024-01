DJ MARKET TALK: Retalho dos EUA acima do esperado impulsiona yields dos Treasurys

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos sobem após os dados que indicam que a economia dos EUA poderá estar ainda demasiado robusta. As vendas a retalho de dezembro cresceram 0,6%, face a 0,3% em novembro e acima do ganho de 0,4% esperado por economistas inquiridos pelo The Wall Street Journal. Exceto automóveis, o crescimento foi de 0,4%, acima do consenso de 0,2%, que foi também o ritmo de novembro. As yields já estavam mais elevadas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.