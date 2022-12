DJ MARKET TALK: Retalho dos EUA desceu mas consumidores continuam a gastar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados das vendas a retalho dos EUA de novembro sugerem que a inflação e outros desafios macro estão a penalizar o consumo, embora o analista Tom Forte, da D.A. Davidson, refira que os consumidores norte-americanos estão ainda a gastar em viagens e alimentação numa base relativa. O analista refere numa nota de research que as pessoas continuam a gastar menos em bens discricionários, como eletrónica e decoraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.