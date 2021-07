DJ MARKET TALK: Retirada dos estímulos monetários da Zona Euro seria um erro

(DJ Bolsa)-- Uma retirada dos estímulos na Zona Euro este ano ou no próximo seria um erro apesar do forte crescimento atual, refere Erik F.Nielsen, economista-chefe de grupo no UniCredit. Atualmente, o PIB do bloco continua cerca de 5% abaixo dos níveis pré-pandemia e a recuperação para a linha de tendência pré-pandemia está distante de qualquer previsão, por isso a economia ainda não recuperou inteiramente. ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

