DJ MARKET TALK: Retoma da China deve ser sustentada em direção ao terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia da China recuperou mais fortemente que o esperado depois de o governo ter abandonado as regras restritas da Covid-19 e a tendência deve ser sustentada em direção ao terceiro trimestre, refere David Rees, economista sénior de mercados emergentes da Schroders. O economista espera que o PIB cresça 6,2% em 2023, impulsionado pela "libertação da procura acumulada à medida que cai o desemprego e a confianç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.