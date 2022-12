DJ MARKET TALK: Retoma das encomendas industriais da Alemanha não deve durar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A subida mensal de 0,8% das encomendas industriais da Alemanha em outubro não deve mudar a tendência que aponta claramente para baixo, diz o economista sénior do Commerzbank Ralph Solveen, numa nota. Os dados de outubro não devem ser encarados como demasiado positivos visto surgirem depois de uma queda significativa e porque foram impulsionados por um número anormalmente significativo de encomendas de bens duradouros mais volá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.