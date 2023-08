DJ MARKET TALK: Retoma do PIB do Reino Unido ajudada por fatores extraordinários

(DJ Bolsa)-- A recuperação da atividade económica do Reino Unido em junho foi beneficiada por alguns fatores extraordinários, mas há sinais de otimismo devido à melhoria da produção industrial, refere a economista da Investec Sandra Horsfield. O feriado para a coroação do Rei Carlos III em maio resultou numa recuperação dos dias trabalhados em junho, o que ajudou sobretudo os números da atividade da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.